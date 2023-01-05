الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«لم أعد مسؤولًا عن الفريق».. صدام بين فرج عامر ومجلس إدارة سموحة

فرج عامر
فرج عامر

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه وضع خطة لإصلاح منظومة كرة القدم بالفريق الأول للنادي، إلا أنها تم رفضها بمعرفة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة. 

وأوضح عامر، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن خطته لم يتم منها سوى استعارة حسام حسن وزياد طارق، لافتًا إلى أن الفريق يمتلك الآن 10 نقاط في الدوري يع خوض 11 مباراة، وفي المركز الثالث عشر  وأحرز 4 أهداف فقط.

وأضاف رئيس نادي سموحة: “أشعر بخطورة موقفه، ومحتاج إنقاذ فوري من وجهه نظري، لكن السادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة رفضوا إصلاح مسار الفريق، طبعا أرفع يدي عن فريق كرة القدم تماما ولست مسئولا عما يحدث للفريق نهائيا، مع تمنياتي للفريق بالنجاح والصمود”.

 

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وائل لطفي

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