الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسامة نبيه يتقدم باستقالته من جهاز الزمالك

أسامة نبيه
أسامة نبيه

تقدم أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق.

وكان فيريرا قد دخل في صدام مع أسامة نبيه، وطلب من مسئولي الزمالك رحيله من الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية مساء غد الخميس، في إطار الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نبيه بطلب إلى إدارة الكرة بنادي الزمالك لعدم الاستمرار في منصبه مع الفريق.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الزمالك جلسة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتوضيح الأمر بشكل نهائي.

يذكر أن أسامة نبيه كان قد قرر عدم الاستمرار مع الزمالك في فترة سابقة، ولكن تراجع واستمر في الجهاز الفني.
 

أسامه نبيه الزمالك الدورى المصرى جيسفالدو فيريرا

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