الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«خاتم سليمان».. يوسف الحسينى يكشف عن أغرب عمليات النصب على فيسبوك

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن أغرب عمليات النصب التي شاهدها على فيسبوك، وذلك خلال فقرة عن عمليات النصب على الإنترنت.

 

بيع خاتم سليمان

وقال يوسف الحسيني، خلال حلقة الليلة من برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إنه شاهد أحد الأشخاص عارض "خاتم سليمان" للبيع على إحدى الصفحات مقابل 5 ملايين جنيه.

وسخر من المبلغ المطلوب لخاتم سليمان متسائلًا: “هل فقد الخاتم قيمته السحرية ليباع بهذا المبلغ”؟.

واستعرضت الفقرة عمليات النصب الحديثة على الإنترنت من "مستريحين الإنترنت"، والنصب بالبتكوين والعملات المشفرة وكذلك بيع الزئبق الأحمر، وغيرها من أعمال فك السحر والشعوذة عبر الإنترنت مقابل دفع أموالًا طائلة محذرًا من منح أي شخص للبيانات الشخصية.

يوسف الحسيني عمليات النصب خاتم سليمان بيع للبيانات الشخصية

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