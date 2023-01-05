الخميس 05 يناير 2023
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باحث: مصر ستخرج من الأزمة الروسية الأوكرانية قوية للغاية

محمد شادي باحث بالاقتصاد
محمد شادي باحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري

أكد محمد شادي باحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حققت العديد من الإنجازات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

 

مصر أصبحت أكبر مصدر للأسمدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن مصر أصبحت أكبر مصدر للأسمدة وهي شريك تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع للربط الكهربائي مع قبرص واليونان والثاني مع الحكومة البريطانية، والربط الثالث مع اليونان مباشرة.

 

وأكد أن مصر ستخرج من الأزمة الروسية الأوكرانية قوية للغاية وكذلك شهدت تطور في القطاع السياحي، لأن الروس والأوكران أصبح لديهم مشاكل في دخول الدول الأوروبية، مشيرًا أن الأزمة حققت ضغوطًا ولكن على المدى البعيد مصر ستحقق اقتصاد جيد ولدينا حصاد جيد وبدأ يتحقق.

 

وتابع، أن الاستثمارات التي خرجت من مصر ستبدأ في العودة لها خلال أشهر قليلة ووصلت نسبتها إلى 22 مليار دولار.

مصر الأزمة الروسية الأوكرانية قوية القطاع السياحي أكبر مصدر للأسمدة الاتحاد الأوروبي

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