الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «بلاى ستيشن».. تحريات المباحث حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالمطرية

جثة
جثة

حصلت "الدستور"  على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالأسلحة البيضاء؛ بسبب منعه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بمنطقة المطرية.

وجاء بأقوال معاون مباحث المطرية خلال التحقيقات، بأنه تمكن من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض "سكين". 

وأوضح أنه بمناقشتهم أقروا له بارتكابهم الواقعة على إثر خلاف نشب فيما بين المتهمين الأول و الثاني و المجني عليه، و على إثر ذلك هاتف المتهم الأول المتهم الثالث و طلب منه الحضور و بحوزته أسلحة بيضاء لمناصرته، فحضر وبصحبته المتهم الرابع، وانتظروهم خارج المقهى، و ما أن ظفروا بهم قام المتهم الأول و الثاني بالتعدي على المجني عليه حال تواجد المتهمين الثالث و الرابع على مسرح الجريمة للشد من أذرهم.

وكانت شهدت منطقة المطرية واقعة قتل مؤسفة، لشاب يدعى"ك. ن"، البالغ من العمر 19 عامًا، بعدة طعنات في جسده، على أيدي 5 أشخاص، بعدما منعوه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بـ المطرية، قائلين: "مش هتخش المحل".

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى المطرية، بتلقيها جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية والمتهمين، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معًا من أجل لعب البلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

كما أشارت أيضًا التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في داخل محل ألعاب بلاي ستيشن في منطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وعلى الفور نجح رجال الأمن  في ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحريات اتهام 4 أشخاص قتل شاب الأسلحة البيضاء المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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