الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

الشحات غتوري
الشحات غتوري

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول عدد 10158 شهادة جمركية لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائيه وأجهزة الاستقبال والبلاستيك ومنتجات بتروليه وغيرها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص علي سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات  الوارد حوالي مليار و58 مليون و133 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و572 مليون و685 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 430 مليون و460 ألف جنيه.

وخلال شهر ديسمبر الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3513 بیان جمركي تحت نظم  المختلفة  (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت 11 مليار و354 مليون و785 ألف 918 جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بمبلغ 13 مليون و154 ألف جنيه، وتحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 38 مليون و771 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم التى تم تحصيلها بالادارة المركزية بجمارك السويس 4 مليار و113 مليون و204 ألف جنيه.

ضرائب القيمة المضافة شهر ديسمبر 2022 رئيس الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر الماضي 1 مليار جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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