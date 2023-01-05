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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار الحديد تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ولكنها ظلت عند أسعارها المرتفعة التي سجلتها في ديسمبر الماضي مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاع جديد بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ مما سيؤثر على أسعار جميع السلع الاستهلاكية وغيرها مثل الحديد والأسمنت.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي  سعر مواد البناء، وخاصة  سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023.

سعر الحديد اليوم 

  • سعر طن الحديد الاستثماري: 25397 جنيهًا.
  • سعر طن حديد عز: 26390 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر حديد بشاي 23300 جنيه 23300 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد العتال 23400 جنيه 23400 جنيه أرض المصنع.

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  • سعر حديد عطية 23130 جنيه 23130 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد سرحان 23100 جنيه 23100 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد المراكبي 23200 جنيه 23200 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد الكومي 23200 جنيه 23200 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد المعادي 23150 جنيه 23150 جنيه أرض المصنع.
  • سعر حديد العشري 23300 جنيه 23300 جنيه أرض المصنع,

سعر الأسمنت 

استقر سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم عند نفس الارتفاع الذي سجلها منذ ديسمبر الماضي، وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس كالتالي: 

  • سعر طن الأسمنت الرمادي: 1927 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر أسمنت المسلح من  1880 جنيهًا إلى  1885 جنيهًا.
  • سعر أسمنت النصر 1840 جنيهًا.
  • سعر أسمنت الممتاز من 1900 جنيه إلى  1905 جنيهات.
  • سعر أسمنت الصعيد 1650 جنيهًا.
  • سعر أسمنت وادي النيل (المصري) من 1820 جنيهًا إلى 1830 جنيهًا.
  • سعر أسمنت حلوان 1870 جنيهًا.
  • سعر أسمنت السويدي 1920 جنيهًا.
  • سعر أسمنت العامرية عادة من  1950 جنيهًا إلى 1955 جنيهًا.
  • سعر أسمنت البرج من  1690 جنيهًا إلى  1700 جنيه.
  • سعر أسمنت تايتان من  1670 جنيهًا للطن.
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الحديد الاسمنت مواد البناء السلع الإستهلاكية الدولار الجنيه

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وائل لطفي

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