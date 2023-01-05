مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023

شهدت أسعار الحديد تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ولكنها ظلت عند أسعارها المرتفعة التي سجلتها في ديسمبر الماضي مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاع جديد بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ مما سيؤثر على أسعار جميع السلع الاستهلاكية وغيرها مثل الحديد والأسمنت.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر مواد البناء، وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري: 25397 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 26390 جنيهًا للمستهلك.

سعر حديد بشاي 23300 جنيه 23300 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد العتال 23400 جنيه 23400 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد عطية 23130 جنيه 23130 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد سرحان 23100 جنيه 23100 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي 23200 جنيه 23200 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد الكومي 23200 جنيه 23200 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد المعادي 23150 جنيه 23150 جنيه أرض المصنع.

سعر حديد العشري 23300 جنيه 23300 جنيه أرض المصنع,

سعر الأسمنت

استقر سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم عند نفس الارتفاع الذي سجلها منذ ديسمبر الماضي، وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس كالتالي: