الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد أبوالسعد: البورصة أسرع وسيلة تعيد الأموال بقيمة الدولار

البورصة
البورصة

قال الأستاذ أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأعين جميعها اليوم كانت على سعر الصرف بالبورصة المصرية بعد الإعلان عن شهادات الـ25%.

 سيولة البورصة المرتفعة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البورصة تتميز بسيولة مرتفعة، ولهذا الاستثمار الأفضل للمواطنين الآن يكون من خلال أسهم البورصة، لذا البورصة أسرع وسيلة تعيد الأموال بقيمة الدولار.

زخم تداولات البورصة اليوم 

وأضاف في حديثه، أنه يتوقع خلال الفترة القادمة إقبالًا كبيرًا على الاستثمار في البورصة، خاصة وأن الاستثمار في البورصة استثمار طويل الأجل حتى يتم تحقيق الأهداف المرادة منه.

وأشار إلى، أن تحرك سعر الدولار أثر على مؤشرات البورصة، لذا شهدت البورصة اليوم زخمًا كبيرًا في رأس المال السوقي.

أحمد أبو السعد البورصة المصرية تداولات السوق بالبورصة مساء دى ام سى دي ام سي

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