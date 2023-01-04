الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار النفط في تراجع مستمر منذ بداية 2023 لأقل من 75 دولارًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال الأيام الأولى من العام الجديد، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب مدعومة بتوقعات ركود الاقتصاد الأمريكي.

وتعثر أداء الاقتصاد الصيني على المدى القريب بسبب فيروس كورونا واعتدال الطقس نسبيا في أوروبا مما يقلل الطلب على الطاقة.

ووفق وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، فإن سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 3.5 بالمئة إلى أقل من 75 دولارا للبرميل خلال بعض ساعات التعاملات، بعد تراجعه أمس بنسبة 4.2 بالمئة في أكبر تراجع له منذ نوفمبر الماضي. كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي لأقل من 80 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين عقب تخفيف قيود احتواء الفيروس، مع تحذيرات من ارتفاع الأعداد مع اقتراب موسم عطلة رأس السنة القمرية الصينية.

 

ركود متوقع للاقتصاد الأمريكي

 

وفي الولايات المتحدة قال ويليام بودلي الرئيس السابق لمجلس احتياط نيويورك: «إن استمرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم يجعل احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي قويا»، مضيفا أنه من غير المحتمل أن يكون حادا. 

 

وقال آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي: «إن الركود هو النتيجة الأقوى احتمالا بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم».

اسعار النفط تراجع مستمر 75 دولار 2023 ركود الاقتصاد الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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