«باظت الصفقة».. «الدستور» يكشف سبب فشل انتقال يعقوبو للأهلى

أثار الغاني عزيز يعقوبو الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد تداول بعض المعلومات التي أشارت إلى فشله في اجتياز الفحص الطبي قبل إعلان انتقاله بشكل رسمي للنادي الأهلي.

ووصل عزيز يعقوبو صباح الأربعاء، للقاهرة، حيث كان باستقباله أمير توفيق مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي بعد التوصل لاتفاق مع ريو أفي البرتغالي للتعاقد معه مقابل 2.5 مليون يورو.

وخضع يعقوبو للكشف الطبي صباح اليوم، لكن نتائج الفحوصات الطبية لم تُرض مسئولي الأهلي، لتتم إعادة الكشف قبل قليل، لتظهر ذات النتائج غير المرضية، ليتقرر خضوعه لأشعة وفحوصات ثالثة، قبل تحديد الموقف الرسمي من النادي فيما يخص التعاقد معه.

وjواصل "الدستور" مع أحد مصادره داخل نادي ريو أفي البرتغالي، وأكد أن اللاعب كان يُعاني من بعض المشاكل في الركبة، ورجح أنها قد تكون سببًا في عدم اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح مع الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن عزيز يعقوبو كان قريبًا من الانتقال إلى سانت إيتيان في شهر أغسطس الماضي، لكن الصفقة فشلت بعد تراجع النادي الفرنسي دون إبداء أسباب لذلك، لكن يُرجح أن الصفقة فشلت بسبب المشاكل الذي يعاني منها اللاعب في الركبة.

وكشف مصدر مسئول عن أن عبدالعزيز يعقوبو أجرى الفحوصات الطبية المعتادة قبل إتمام أي صفقة جديدة للأهلي إلا أن النادي الأهلي قرر بعدها تأجيل إكمال باقي إجراءات إتمام الصفقة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي استقرت على مراجعة الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الغاني اليوم الأربعاء، نظرًا لوجود بعض الملاحظات، على أن يتم حسم ملف الصفقة، سواء بإيقافها أو إكمالها غدًا الخميس وهو الأمر الذي جعل إدارة التعاقدات تؤجل إعلان الصفقة لحين الوقوف على نتائج الكشف الطبي غدًا بشكل نهائي.

ويحمل عزيز صاحب الـ24 عامًا، الجنسية الغانية ولعب لأندية أستوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا، وشارك هذا الموسم في 15 مباراة مع ريو آفي سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أخرى.