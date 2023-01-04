الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

من أعلى محور سمالوط.. أحمد موسى يستعرض عددًا من المشروعات التنموية بالصعيد

أحمد موسى
أحمد موسى

استعرض الإعلامي أحمد موسى من أعلى محور سمالوط، عددا من المشروعات التنموية بالصعيد، قائلاً: "نحن هنا في النقطة الثانية محور الفريق صفي الدين أبوشناف، أو محور سمالوط". 

وأضاف موسى خلال تقديمه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المحور يربط بين الطريق الغربي، ويبلغ طول المحور حوالي 25 كيلو مترا وهو يربط الطريق الغربي بالطريق الشرقي وهو طريق الجيش، لافتا إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا المحور في شهر ديسمبر عام 2021م، عندما أمضى الرئيس أسبوعا كاملا في زيارته للصعيد.

وأوضح، أن محافظات الصعيد لم تشهد اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات مثل هذه التنمية والمشروعات، لافتًا إلى أن محور سمالوط يبلغ تكلفته حوالي 2 مليار جنيه. 

وأشار إلى أن الطريق تسير به السيارات الملاكي، في حين تسير عربيات النقل بالجزء الذي على يمين الطريق، حيث يكون مخصصًا لعربات النقل حارة، لافتا إلى أن هذا الطريق حر، لا يوجد به أي تقاطعات، فقط كباري علوية أو محاور خاصة بحركة السيارات الملاكي. 

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