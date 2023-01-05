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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع تاريخى.. سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 5-1-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سجل الريال السعودي ارتفاعا تاريخيا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتبعها قرار البنوك المصرية برفع العائد على شهادات الادخار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى بعض البنوك  المصرية اليوم الخميس 5-1-2023.

سعر الريال السعودي اليوم 

قررت البنوك المصرية أمس الأربعاء رفع العائد على شهادات الادخار وأصدرت شهادات ادخارية قيمتها 25%، مما ساهم مع قرار المركزي برفع سعر الدولار في هبوط قيمة الجنيه مقابل كافة العملات الأجنبية والعربية إلى أدنى مستوى تاريخي جديد على الإطلاق عقب تعويم الجنيه المصري للمرة الثالثة في أقل من عام، والرابع منذ نوفمبر 2016.

وسجل الريال السعودي ارتفاعا تاريخي لم يسجله من قبل، حيث تخطى مستوى الـ 7 جنيهات، وجاء سعر الريال السعودي في بعض البنوك المصرية كالتالي: 

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  • سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 7.0185 جنيه للشراء، و7.0438 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء6.9791 جنيه، وللبيع 6.9956 جنيه.
  • سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 6.9792 جنيه للشراء، و6.9956 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 6.87 جنيه، و6.92 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 6.978 جنيه للشراء، و7.0226 جنيه للبيع.
  • سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 6.96 جنيه للشراء، و6,98 للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة : 6,95 جنيه للشراء، و7.0 جنيهات للبيع.

قرار البنك المركزي المصري 

وقرر  البنك المركزي المصري تراجع الجنيه إلى 26.49 للدولار في وقت سابق من أمس الأربعاء من نحو 24.70 للدولار، وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي على 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي ، وكان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيه للدولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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