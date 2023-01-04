الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو مبادرة «ابدأ»: حققنا الكثير من الإنجازات منذ بداية التأسيس

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قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية "ابدأ"، إن المبادرة نجحت في توطين صناعات جديدة لأول مرة فى مصر، كما وفرت المصانع التي تعمل في إطار المبادرة على توفير مليار دولار حتى الآن من فاتورة الاستيراد.

عودة العمل الإنتاجي 

وأكدت الدليل، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن "ابدأ" حققت الكثير من الأهداف والإنجازات التي كانت تسعى لها، حيث استطاعت إزالة العوائق التي كانت تعوق عمل الكثير من المصانع الإنتاجية ومن ثم عاد العمل مرة أخرى بهذه الجهات الإنتاجية.

أهداف "ابدأ"

وأشارت عضو مبادرة "ابدأ" إلى أن المبادرة بمثابة حلقة الوصل بين المصنع والجهات المعنية بالدولة المصرية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

دينا الدليل نبادرة ابدأ توطين الصناعة الحياة اليوم الحياة

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