الفائزون في «لغة القرآن الكريم» يشكرون الأوقاف على مسابقتهم التثقيفية

استقبلت مديريات الأوقاف الفائزين في مسابقة "لغة القرآن الكريم" الذين فازوا بجوائز المسابقة اليومية، وتم تكريم الفائزين بتسليمهم هدية وزارة الأوقاف كتاب الله (عز وجل) وأحد إصدارات الأوقاف العلمية.

وأشاد الفائزون في مسابقة "لغة القرآن الكريم" خلال تسليمهم هدايا الأوقاف، مقدمين الشكر إلى الوزارة على مسابقتها التثقيفية المتميزة.

وأكدوا حرصهم الدائم على متابعة جديد مسابقات الأوقاف بترقب واهتمام بالغين، لما وجدوه فيها من تزويد لهم بالثقافة والعلم ، ودافع كبير لهم على الاطلاع والمعرفة.