الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية الخميس 5 يناير 2023

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، اليوم الخميس 5 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: من كان يتمتع بصفاتك يجب إلا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل.
عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصًا أنه تحمل الكثير بسببك.
صحيًا: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 4 يناير 2023

حظك اليوم لمواليد برج  الأسد 

مهنيًا: ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.
عاطفيًا: يوم مربك جدًا وقد تحمل النقاشات تدهورًا في العلاقة ولا سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة.
صحيًا: ربما تسافر أو تحضّر لسفر للحصول على راحة نفسية أنت بحاجة ماسة إليها.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

حظك اليوم لمواليد برج القوس 


مهنيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.
عاطفيًا: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.
صحيًا: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.


صفات تشترك بها الأبراج النارية:

 

من الصفات التي يشترك فيها مواليد الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

ايجابيات مواليد الأبراج النارية 

من الإيجابيات التي يتمتع بها مواليد الأبراج النارية أنهم من الشخصيات المبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

سلبيات مواليد الأبراج النارية 

من أكثر سلبيات المعروفة عند مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، فضلًا عن الغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم من الشخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، كما يحبون السيطرة والتحكم في الآخرين.

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لمواليد برج القوس صفات تشترك بها الأبراج النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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