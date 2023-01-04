الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاعبو النجم الساحلى يودعون «كريستو» قبل انتقاله للأهلى

كريستو
كريستو

ودّع الجهاز الفني ولاعبي النجم الساحلي التونسي محمد الضاوي "كريستو" قبل انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع المهاجم الشاب من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي مقابل مليون و250 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف.

وأقام الجهاز الفني والإداري للنجم الساحلي حفلة توديع بسيطة للمهاجم الشاب الذي سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنجم الساحلي على فيس بوك " اللاعبون والإطار الفني والإداري لفريقنا الأول، يودعون محمد الضاوي كريستو".

وأتم " تمنياتنا بالتوفيق والنجاح في تجربتك القادمة".

صفقة كريستو النجم الساحلي التونسي محمد الضاوي كريستو الدورى المصرى

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