انطلاق جلسات الحوار الوطنى منتصف يناير.. وآخر الجلسات التحضيرية الأسبوع المقبل

كشف مصدر بمجلس أمناء الحوار الوطني، عن أن مجلس الأمناء قارب بشكل نهائي من الاستقرار علي أسماء الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين المدعوين للمشاركة في الجلسات النقاشية التي من المتوقع انطلاقها منتصف الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه تم الاستقرار على أغلب الأسماء المشاركة من ضمن 2000 اسم، وذلك طبقا للمعايير والضوابط المهنية لاختيارهم والتي تتمثل في مدى خبرة كل منهم تجاه المحور المرشح له وخبراته السياسية ومدى معرفته بالشأن العام، إضافة إلى مشاركته في الحياة السياسية.

وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن مجلس الأمناء سيعقد آخر اجتماعاته التحضيرية خلال الأسبوع المقبل استعدادًا لانطلاق الحوار الوطني بشكل فعلي بمشاركة كل الأطياف والقوى الوطنية؛ لمناقشة محاوره الثلاثة "السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

انطلاق جلسات الحوار الوطني منتصف يناير.. ومجلس الأمناء يعقد آخر جلساته التحضيرية الأسبوع المقبل

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل للانتهاء من اختيار المرشحين للنقاش لأن هناك 2000 اسم مرشح للنقاش يجري الاختيار بينهم، ونحن الآن في مرحلة وضع الخطوط العريضة لشكل الجلسات ومرحلة دراسة وبحث الأسماء المرشحة من قبل القوى السياسية والأحزاب.

وفي ذات السياق قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك إنجازات كبيرة في الإعداد للحوار الوطني، وأنه تم تشكيل 19 لجنة فرعية تخص 3 محاور رئيسية "سياسي واقتصادي ومجتمعي"، كما تم وضع بعض الملامح والأسس الرئيسية لبعض الأسماء، والتي من الممكن أن تُشارك في هذه اللجان الـ 19 بمساعدة المقررين والمقررين المساعدين للمحاور واللجان الفرعية من خلال وضع أسماء مرتبطة باللجان والتخصصات والمؤهلات الخاصة بهم لإحداث توازن بين السلطة والمعارضة، فيما يتفق مع أسماء المشاركين في أعمال هذه اللجان.