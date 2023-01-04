خلال اتصال هاتفى.. «ماكرون» يعد نظيره الأوكرانى بدعم عسكرى جديد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن نية باريس تسليم قواته مدرعات AMX-10 RC، في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" فى بيان لها، إن مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت ساعة، وأن ماكرون سعى إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليمها مدرعات AMX-10 RC، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأكد “الإليزيه” أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بمدرعات غربية .