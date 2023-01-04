الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اتصال هاتفى.. «ماكرون» يعد نظيره الأوكرانى بدعم عسكرى جديد

الرئيس الفرنسى ايمانويل
الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن نية باريس تسليم قواته مدرعات AMX-10 RC، في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" فى بيان لها، إن مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت ساعة، وأن ماكرون سعى إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليمها مدرعات AMX-10 RC، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأكد “الإليزيه” أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بمدرعات غربية .

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البيت الأبيض: الإعلان قريبا عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

 

الرئيس الفرنسي فلاديمير زيلينسكي باريس الدعم العسكري الغربي كييف لقوات الأوكرانية

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وائل لطفي

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