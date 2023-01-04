الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تنهي وتقضي على قوائم الانتظار

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

كرم الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور محمود الشناوى المنسق العام ومدير الغرفة المركزية لجراحات قوائم الانتظار بوزارة الصحة بتكريم محافظة المنوفية وذلك لتصدرها محافظات الجمهورية بالمراكز  الأولي في إنهاء قوائم الانتظار وحصلت مستشفيات أشمون المركزي ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم ومستشفى رمد شبين الكوم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وشارك في التكريم الدكتورة ندى جمال مساعد مدير الغرفة المركزية لجراحات قوائم الانتظار، والدكتور خالد ناصر مسؤول قطاع الطب العلاجى بالغرفة المركزية لجراحات قوائم الانتظار.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن القضاء على قوائم الانتظار يعد نجاح جديد يضاف لسجل انجازات الصحة بالمنوفية ويكلل جهود العاملين بها بالنجاح والتقدير، كما أكد على  دعم القيادات للعاملين بالقطاع الصحي للوصول إلى أعلى الدرجات.

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