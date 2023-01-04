الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشرقية: توريد أكثر من 62 ألف طن من محصول أرز الشعير

الارز
الارز

قال محافظ الشرقية د. ممدوح غراب، إنه تم توريد 62 ألفًا و603 أطنان و436 كجم أرز شعير لـ58 موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وناشد غراب، في بيان الأربعاء، المزارعين سرعة تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلًا عن كون الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

وأكد ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وفتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تم توريد 62 ألفًا و603 أطنان و436 كجم أرز شعير لـ58 موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وناشد غراب، في بيان اليوم المزارعين سرعة تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلًا عن كون الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

وأكد ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وفتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

محافظ الشرقية محصول الأرز الشعير الشرقية الموردين المزارعين

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وائل لطفي

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