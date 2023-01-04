«قصور الثقافة» تختتم فعاليات مبادرة حياة كريمة بقرى بنى سويف

اختتمت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم الأربعاء، أنشطتها الثقافية والفنية بمبادرة “حياة كريمة”، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك بقري مركز ببا بفرع ثقافة بني سويف، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي بمركز شباب قرية بني أحمد بحضور كل من لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهره الكبرى وشمال الصعيد، أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، محمد كمال مدير عام فرع ثقافة بني سويف، تفقد معرض نتاج الورش الفنية التي تم تنفيذها خلال فترة المبادرة.

وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتب، بجانب عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، كما تم تقديم عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم أنشطة لاكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية بقضايا المرأة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية حول التعليم وأهميته وأهمية المشروعات التي تقدمها الدولة ضمن رؤية مصرواستراتيجية 2030؛ ناقشها نعيم حماد، بالإضافة إلى لقاء حول أهمية مشاريع "حياة كريمة" وأهدافها قدمه أحمد عبدالناصر، إضافة إلى تقديم أمسية شعرية قدمها الشاعر أحمد عويس قصيدة بعنوان "مصر".

وقدم الشاعر جمال عبدالعليم قصيدة بعنوان "حروف مصر"، تلي ذلك تقديم فقرة مواهب متعددة لأبناء القرية، كما أقيم عرض فني لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي، الفنان محمد راتب، الفنانة يارا محمد، أعقبه عرض فني لفرقة بنى سويف للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل.