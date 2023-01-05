«الخطوة الأخيرة» للكاتب رشاد بلال في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء 10 يناير، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ندوة لمناقشة رواية "الخطوة الأخيرة" للأديب رشاد بلال.

الرواية يناقشها الناقدان الدكتور بهاء حسب الله والدكتور محمد عبد الحميد خليفة، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

رشاد بلال حاصل على ماجستير فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو نادى القصة بالقاهرة، عضو آتيليه الإسكندرية، عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، رئيس نادى الأدب بقصر ثقافة الأنفوشى.

صدر له روايات: "كله تمام يافندم"- "وادى القمر"- “الخطوة الأخيرة”، والمجموعة القصصية “مناخ الرهبة”، وهناك عدد من القصص القصيرة التي نشرت له فى جريدة أخبار الأدب وجريدة القاهرة.

له تحت الطبع "شاهد عيان" رواية-"الرعاع" مجموعة قصصية . ود.بهاء حسب الله: أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان ، تخرج في جامعة الإسكندرية، وحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه تخصص ( الدراسات الأدبية والنقدية ) . له ما يقرب من عشرين كتابا في الدراسات الأدبية ، ومن أهمها ( بنية السرد الروائي عند د. طه حسين) و( ظواهر أدبية في الشعر العربي القديم والمعاصر ) و( أصوات شعرية في أدب مصر الإسلامية) و( قراءات شعرية في النص الجاهلي) .

بورتريه للكاتب رشاد بلال.

بورتريه للناقد دكتور بهاء حسب الله.