رمضان عبدالمعز: «2023 عام الخير والبركة وعلينا حسن الظن بالله»

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا مازلنا على أبواب العام الجديد سائلين المولى عزوجل أن يكون عام خيرًا وبركة، ولما لا ونحن نسأل رب العالمين.

2023 هي سنة الخير

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، "أن 2023 ستكون سنة خير، والدليل على ذلك قولة تعالى: " وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ"، مؤكدًا أن هذا ظننا بالله، إنما المنافقين والآفاقين والمضلين والمضللين لا يعرفون الله، ولكن المسلمين يقدمون حسن الظن بالله".

وتابع، أن الله علمنا في القرآن أنه خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لأن له طلاقة القدرة " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".