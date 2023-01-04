إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وبني مزار، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من رصد ٥ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٣ قراريط و٨ أسهم وتمت الإزالة فورا وإحالة المخالفين للنيابة العامة وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه تمت متابعة المجهودات المبذولة فى أعمال إزالة التعديات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية بني علي بحضور صفوت علي راجح سكرتير الوحدة ومسئول الإزالات والتنظيم ومسئول الزراعة بتنفيذ إزالة ثلاث حالات إعادة مخالفة إصلاح زراعي على مساحة قيراط لكل حالة وتم تسليم الأرض محل المخالفه لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالقرية من تنفيذ حالة إزالة بقرية ابشاق التابعة لها أرض تعاون زراعى على مساحة قيراط وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التعديات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملات إزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها من خلال حملات يومية.

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