الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمركزي بني مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وبني مزار، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من رصد ٥ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٣ قراريط و٨ أسهم وتمت الإزالة فورا وإحالة المخالفين للنيابة العامة وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه تمت متابعة المجهودات المبذولة فى أعمال إزالة التعديات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية بني علي بحضور صفوت علي راجح سكرتير الوحدة ومسئول الإزالات والتنظيم ومسئول الزراعة بتنفيذ إزالة ثلاث حالات إعادة مخالفة إصلاح زراعي على مساحة قيراط لكل حالة وتم تسليم الأرض محل المخالفه لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالقرية من تنفيذ حالة إزالة بقرية ابشاق التابعة لها أرض تعاون زراعى على مساحة قيراط وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التعديات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملات إزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها من خلال حملات يومية.

323276167_567159941538500_7155609519855914025_n
323276167_567159941538500_7155609519855914025_n
323424004_1130926667456036_5312524195834747089_n
323424004_1130926667456036_5312524195834747089_n
323969188_1405661340176175_7502955111278961432_n
323969188_1405661340176175_7502955111278961432_n
324140083_3374945339422293_2060444757224581842_n
324140083_3374945339422293_2060444757224581842_n
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى