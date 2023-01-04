الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الفرنسية تعلن تراجع الخوف من انقطاع الكهرباء هذا الشتاء

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في فرنسا

بدأ التهديد بانقطاع الكهرباء في فرنسا هذا الشتاء "يتراجع"، حسب ما قال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الأربعاء، وذلك بعد إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية وارتفاع درجات الحرارة.

في الوقت الحالي، هناك 42 مفاعلا نوويا من أصل 56 في الخدمة.

 

txt

بلومبرج: ارتفاع أسعار الطاقة سيستمر في أوروبا حتى 2026

وقال فيران خلال اجتماع لمجلس الوزراء "يبدو أن خطر انقطاع الكهرباء هذا الشتاء يتراجع خصوصا بسبب استئناف تدريجي لتشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد، والأحوال الجوية".

وأضاف "إنه أمر مطمئن لكن لا ينبغي أن يبعدنا عن هدفنا وهو تخفيف استهلاك الطاقة".

وخفف الفرنسيون استهلاكهم للطاقة بين عيد الميلاد ورأس السنة، لكن من دون الوصول إلى العتبة الرمزية البالغة 10 % المسجلة منتصف ديسمبر، بحسب آخر البيانات الصادرة عن شبكة توزيع الكهرباء.

انخفاض استهلاك الكهرباء في فرنسا 

وانخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 8,5 % الأسبوع الماضي مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (2014-2019) خلال الفترة نفسها وفقا للأرقام حتى 1 يناير للهيئة التي تدير الشبكة.

txt

زيلينسكى: أوقفنا تصدير الكهرباء إلى أوروبا بسبب هجمات روسيا

على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وصل متوسط الانخفاض أيضا إلى 8,5 %.

ودعت الحكومة الفرنسية إلى خفض استهلاك الطاقة على خلفية صعوبات الإمداد المرتبطة خصوصا بأزمة الغاز في أوروبا وتوقف جزء كبير من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء في فرنسا عن العمل.

فرنسا الكهرباء الشتاء باريس اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

وصلتك رسالة؟.. استبيان على التعريف بقيمة الدعم المقدم على بطاقة التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى