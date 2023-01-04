الحكومة الفرنسية تعلن تراجع الخوف من انقطاع الكهرباء هذا الشتاء

بدأ التهديد بانقطاع الكهرباء في فرنسا هذا الشتاء "يتراجع"، حسب ما قال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الأربعاء، وذلك بعد إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية وارتفاع درجات الحرارة.

في الوقت الحالي، هناك 42 مفاعلا نوويا من أصل 56 في الخدمة.

وقال فيران خلال اجتماع لمجلس الوزراء "يبدو أن خطر انقطاع الكهرباء هذا الشتاء يتراجع خصوصا بسبب استئناف تدريجي لتشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد، والأحوال الجوية".

وأضاف "إنه أمر مطمئن لكن لا ينبغي أن يبعدنا عن هدفنا وهو تخفيف استهلاك الطاقة".

وخفف الفرنسيون استهلاكهم للطاقة بين عيد الميلاد ورأس السنة، لكن من دون الوصول إلى العتبة الرمزية البالغة 10 % المسجلة منتصف ديسمبر، بحسب آخر البيانات الصادرة عن شبكة توزيع الكهرباء.

انخفاض استهلاك الكهرباء في فرنسا

وانخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 8,5 % الأسبوع الماضي مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (2014-2019) خلال الفترة نفسها وفقا للأرقام حتى 1 يناير للهيئة التي تدير الشبكة.

على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وصل متوسط الانخفاض أيضا إلى 8,5 %.

ودعت الحكومة الفرنسية إلى خفض استهلاك الطاقة على خلفية صعوبات الإمداد المرتبطة خصوصا بأزمة الغاز في أوروبا وتوقف جزء كبير من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء في فرنسا عن العمل.