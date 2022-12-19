الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: ارتفاع أسعار الطاقة سيستمر في أوروبا حتى 2026

الغاز
الغاز

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها أنه من المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في أسعار الطاقة حتى عام 2026، وتابعت أنه حتى مع إمكانية أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من بعض الدول، ولكن لن يكون هذا الأمر فارق او يعمل على خفض أسعار الطاقة.

ووفقا للوكالة، فقد تحملت الدول الأوروبية فاتورة تبلغ قيمتها تريليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وهي الأزمة التي حدثت بسبب  الأزمة الروسية الأوكرانية.

- الشتاء الحالي سيمر بشكل آمن

ووفقا لبلومبرج فانه من المتوقع ان تستطيع أوروبا عبور هذا الشتاء حيث يوجد مخزونات كبيرة من الغاز، و لكن بعد ذلك سيتعين على دول القارة إعادة ملء احتياطاتها من الغاز.

وقال مارتن ديفينش، مدير في شركة الاستشارات "إس آر إم"، إنه سيكون الأمر أكثر صعوبة على الحكومات لإدارة هذه الأزمة في العام المقبل.

- ريشى سوناك يتخلى عن خطط رئيسة الوزراء السابقة فى قطاع الطاقة

 في سياق متصل، تخلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في قطاع الطاقة، وتتم حاليا تصفية مجموعة العمل الخاصة بتوفير الطاقة، التي شكلتها الحكومة السابقة خلال فترتها القصيرة.

وأوضحت فضائية سكاي نيوز أنه تم إطلاق مبادرة توفير الطاقة في سبتمبر في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس، لتأمين صفقات طويلة الأجل مع مزودي الطاقة المحليين والدوليين بهدف تعزيز أمن الطاقة المحلي في بريطانيا.

وكانت شركة "National Grid"، المشرفة على تشغيل شبكة الطاقة البريطانية الموحدة، قدمت في وقت سابق خطة طوارئ، تنص على إمكانية انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم لمدة ثلاث ساعات في البلاد في حالة الشتاء البارد وتوقف إمدادات الغاز الروسي.

بلومبرج ارتفاع أسعارالطاقة عام 2026 الغاز الطبيعي المسال اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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