تفاصيل وجود أم كلثوم كأعظم مطربة ضمن 500 مطرب عالمي

كشفت "rolling stone" الأمريكية عن قائمة أعظم 200 مغنٍ ومغنية عبر التاريخ حيث نشرت المجلة القائمة في تقرير عبر موقعها الرسمي وحمل التقرير اسم "أعظم 200 مطرب في كل العصور"، والمفاجأة هو تواجد المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في القائمة واحتلالها المركز الـ 61 لتكون المطربة المصرية والعربية الوحيدة في القائمة.

وضمت القائمة مطربين من عصور مختلفة من الماضي والحاضر منهم ريهانا، وليدي جاجا، وبيونسية، وويتني هيوستن، فريدي ميركوري، ألفيس بريسلي، فرانك سيناترا، إلتون جون، بوب مارلي، مايكل جاكسون، أديل، وذكرت مقدمة التقرير أن هؤلاء التي تتضمنهم القائمة هم المطربون الذين شكلوا التاريخ وحددوا حياتنا، وصنعوا موسيقى شعبية للجماهير.

وجاء في المقدمة أيضًا أن "هذه قائمة أعظم المطربين، وليست قائمة أعظم الأصوات، الموهبة رائعة، ووُلد الكثير من الناس بأصوات ضخمة، ونغمة مثالية"، "لكن كان أكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثهم الموسيقي"، وتابع "في النهاية، المغنون الموجودون هنا لسبب واحد: يمكنهم إعادة تشكيل العالم بمجرد فتح أفواههم".

وكتب التقرير عن أم كلثوم "أنها ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب، ولعقود من الزمان مثلت النجمة المصرية روح العالم العربي"، و تنقل نطاقًا عاطفيًا مذهلاً في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة، عبر الموضوعات المتنوعة".

وأكد التقرير أن وفاتها عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزنًا، وبينما كان تأثيرها بين المطربين العرب لا يُحصى، فقد امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد اعتبرها المطرب بوب ديلان "رائعة"، كما استخدمت بيونسيه بشكل بارز أغنية "أنت عمري" في تصميمها لجولتها لعام 2016.

أم كلثوم هي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضاً بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم، كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب، هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898، أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م.

وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.