حرص عدد هائل من المواطنين على معرفة فوائد شهادات بنك مصر بعد طرحها وكيفية شرائها، بعد طرح بنكي مصر والأهلي اليوم الأربعاء شهادات استثمار جديدة، وتكون بفائدة تصل لـ25% تستمر لمدة عام، لتكون بذلك هي أعلى عائد لشهادات الاستثمار في مصر، وسيتاح لجميع المواطنين شراء جميع شهادات استثمار بنك مصر وأيضا شهادات البنك الأهلي بدءا من اليوم.

فوائد شهادات بنك مصر بعد طرحها.. وكيفية شرائها

وتعرض "الدستور" بهذا التقرير أعلى عائد شهادات استثمار في مصر اليوم وخاصة البنك الأهلي وبنك مصر.

أعلى عائد شهادات استثمار بمصر اليوم

وقرر بنك مصر طرح اليوم شهادة ادخارية مدتها حوالي عام واحد بفائدة تكون 25% تصرف في نهاية المدة، أو فائدة حوالي 22.5% تصرف شهريًا، كما قد قرر البنك الأهلى المصرى الإصدار لشهادة لمدة سنة وتكون بعائد 25٪؜ سيصرف بنهاية السنة وأيضا بدورية عائد شهرى بنسبة حوالي 22.5٪؜ سنويا بدءا من اليوم الأربعاء 4 يناير 2023.

وتكون تلك الشهادات هي ذات أعلى عائد شهادات استثمار في مصر اليوم الأربعاء، حيث يتاح للمواطنين شراؤها من كافة فروع بنك مصر والبنك الأهلي بحالة امتلاك حساب بأي من تلك البنكين، ومن خلال وكافة القنوات الإلكترونية الخاصة في البنكين.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر

والشهادة الادخارية الجديدة في بنك مصر التي قد تم طرحها اليوم الأربعاء هي أعلى فوائد شهادات ببنك مصر، وستقدم فائدة حوالي 25% تصرف بنهاية العام أو فائدة حوالي 22.5% سيصرف شهريا.

ويتاح شراء كافة شهادات بنك مصر عبر فروع بنك مصر أو عبر الإنترنت البنكي بالموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق بنك مصر على التليفون المحمول.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم لمدة سنة

وتقدم شهادة البنك الأهلي بقيمة فائدة حوالي 25% أعلى كافة أسعار فائدة شهادات “البنك الأهلي” اليوم وتكون لمدة سنة، وستقدم تلك الشهادة ومدتها حوالي عام كسعر عائد سيصل لـحوالي 25٪؜ سيصرف في نهاية السنة، أو عائد بفائدة 22.5% سيصرف شهريا خلال هذا العام.