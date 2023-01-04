ضبط عربات حنطور مخالفة في أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة جهود تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، بجانب رفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية استعداداً لأعياد الميلاد، وإجازة منتصف العام الدراسى.

رافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وعدد من مسئولي الجهات التنفيذية.

وقام محافظ أسوان بضبط عدد من عربات الحنطور غير الملتزمة بأماكن الوقوف على كورنيش النيل، وأعطى توجيهاته الفورية باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، مكلفاً بالإستمرار فى أعمال النظافة العامة، مع تكثيف جرد ورفع الأتربة، وأيضاً تراكمات القمامة من الصناديق والحاويات أولاً بأول، علاوة على رفع الإشغالات والحواجز من خلال تنظيم الحملات على الأسواق والشوارع الداخلية.

وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع فى إنهاء أعمال مشروعات التطوير والتجميل والتشجير سواء بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم أو بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية بوسط المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بمناطق العقاد وامتداد العقاد وأطلس وطريقى كيما والسماد.

ووجه محافظ أسوان بمعاينة المواقع الملائمة بتركيب مكاتب بريد متحركة، وخاصة بطرق السادات وكورنيش النيل القديم والجديد من أجل تقديم الخدمات البريدية والبنكية للمواطنين، والتخفيف عليهم من مشقة التكدس أمام المكاتب الرئيسية للحصول على هذه الخدمات المختلفة المقدمة بها.

وأشاد أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدعم اللامحدود بتحقيق النقلة النوعية فى تطوير أداء مكاتب البريد بإجمالى ١٥٨ مكتب بريد على مستوى المحافظة ، بجانب مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".