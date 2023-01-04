الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عربات حنطور مخالفة في أسوان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة جهود تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، بجانب رفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية استعداداً لأعياد الميلاد، وإجازة منتصف العام الدراسى. 

رافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وعدد من مسئولي الجهات التنفيذية. 

وقام محافظ أسوان بضبط عدد من عربات الحنطور غير الملتزمة بأماكن الوقوف على كورنيش النيل، وأعطى توجيهاته الفورية باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، مكلفاً بالإستمرار فى أعمال النظافة العامة، مع تكثيف جرد ورفع الأتربة، وأيضاً تراكمات القمامة من الصناديق والحاويات أولاً بأول، علاوة على رفع الإشغالات والحواجز من خلال تنظيم الحملات على الأسواق والشوارع الداخلية. 

وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع فى إنهاء أعمال مشروعات التطوير والتجميل والتشجير سواء بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم أو بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية بوسط المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بمناطق العقاد وامتداد العقاد وأطلس وطريقى كيما والسماد. 

ووجه محافظ أسوان بمعاينة المواقع الملائمة بتركيب مكاتب بريد متحركة، وخاصة بطرق السادات وكورنيش النيل القديم والجديد من أجل تقديم الخدمات البريدية والبنكية للمواطنين، والتخفيف عليهم من مشقة التكدس أمام المكاتب الرئيسية للحصول على هذه الخدمات المختلفة المقدمة بها. 

وأشاد أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدعم اللامحدود بتحقيق النقلة النوعية فى تطوير أداء مكاتب البريد بإجمالى ١٥٨ مكتب بريد على مستوى المحافظة ، بجانب مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".

أسوان اعمال النظافة العامة أعمال التطوير الإجراءات الرادعة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم الخدمات البريدية جولة ميدانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

وصلتك رسالة؟.. استبيان على التعريف بقيمة الدعم المقدم على بطاقة التموين

تفاصيل طعن فتاة بسكين خلف مبنى كلية الآداب فى المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى