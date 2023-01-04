«آثار الإسكندرية»: 19 لوحة إرشادية ومسار لذوي الهمم بموقع أبو مينا الأثري

أجرى محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية بمنطقة آثار أبو مينا المسجلة ضمن التراث العالمي باليونسكو، بمشاركة محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا و مفتشي آثار المنطقة والحراس، وتم خلال الجولة تفقد مشروع تخفيض المياه الجوفية والذي قامت وزارة السياحة والآثار تنفيذه بنجاح.



وأوضح «متولي» خلال بيان له اليوم، أن وزارة السياحة والآثار في سبيل تطوير موقع أبو مينا الأثري قامت بعمل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بالموقع الأثري، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.



وأضاف مدير آثار الإسكندرية، أن اللوحات التي جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها 19 لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع «أبو مينا الأثري»، كما تم عمل مسار زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة.

يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة موقع أبو مينا المسجل ضمن التراث العالمي لما تحظى به من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة.

موقع أبو مينا الأثري



يذكر أن موقع أبو مينا الأثري يقع غرب مدينة الإسكندرية، على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، ويرجع إلى ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، وتم تسجيله كموقع أثري طبقًا للقرار رقم 698 في عام 1956، وفي عام 1979 تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يعد موقع أبو مينا أهم مراكز الحج المسيحية في مصر والعالم ، ويتكون من بقايا الأسوار الخارجية التي كانت تحيط بالموقع كله، البوابتين الشمالية والغربية وبعض الشوارع المحاطة بصفوف من الأعمدة التي كانت تحمل أسقف، ويوجد به منازل وحمامات واستراحات خاصة بالحجاج القادمين إلى المنطقة.وفناء الحجاج الذي يتجمعون فيه محاط بصفوف من الأعمدة الرخامية يقع خلفها محلات عديدة لبيع الهدايا التذكارية للحجاج وكانت عبارة عن تماثيل و تمائم وقنينات صغيرة للزيت من الفخار، كما يقع جنوب هذا الفناء مجموعة من الكنائس ومكان للاستشفاء وأيضاً خزانات للمياه ووحدات سكنية.

وأظهرت الحفائر حتى الآن 10 مباني يتكون منها المجمع المعماري الضخم لأبي مينا وهي البازيليكا الكبرى، كنيسة المدفن، المعمودية، دور الضيافة، الحمام المزدوج الحمام الشمالي، البازيليكا الشمالية، الكنيسة الشرقية، الكنيسه الغربية.

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