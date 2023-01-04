الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميلان يواصل صحوته بعد كأس العالم و يهزم ساليرنيتانا بهدفين

ميلان
ميلان

فاز ميلان على نظيره ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإيطالي.

هدفا فوز ميلان أحرزهما رفائيل لياو وساندرو تونالي في الدقيقتين 10 و15 من زمن الشوط، بينما قلص فيدريكو بونزالي النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 36 نقطة في وصافة ترتيب الكالتشيو، بينما وقع ساليرنيتانا في المركز الـ 13 بـ 17 نقطة.

 

تشكيل ميلان

قاد هجوم الروسنيري البرتغالي رفائيل لياو ويجاوره الفرنسي أوليفيه جيرو والبلجيكي سيلماكرز.

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

خط الدفاع: كلابريا، كالولو، توموري، هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي، بن ناصر، سيلماكرز.

خط الهجوم: لياو، جيرو، دي كاتيلايير.

 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

- فاركو × طلائع الجيش: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   

 - ساوثهامبتون × نوتينجهام فورست: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD     

- ليدز يونايتد × وست هام يونايتد: في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium         

- أستون فيلا × وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium            

- كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium                   

 

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تُذاع مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، على قناة AD SPORTS Premium 1

 

ميلان ساليرنيتانا الدورى الايطالى الكالتشيو لياو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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