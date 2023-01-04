ميلان يواصل صحوته بعد كأس العالم و يهزم ساليرنيتانا بهدفين

فاز ميلان على نظيره ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإيطالي.

هدفا فوز ميلان أحرزهما رفائيل لياو وساندرو تونالي في الدقيقتين 10 و15 من زمن الشوط، بينما قلص فيدريكو بونزالي النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 36 نقطة في وصافة ترتيب الكالتشيو، بينما وقع ساليرنيتانا في المركز الـ 13 بـ 17 نقطة.

تشكيل ميلان

قاد هجوم الروسنيري البرتغالي رفائيل لياو ويجاوره الفرنسي أوليفيه جيرو والبلجيكي سيلماكرز.

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

خط الدفاع: كلابريا، كالولو، توموري، هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي، بن ناصر، سيلماكرز.

خط الهجوم: لياو، جيرو، دي كاتيلايير.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تُذاع مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، على قناة AD SPORTS Premium 1