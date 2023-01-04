محافظ الدقهلية: التعامل الفوري لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار في جمصه

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدة المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد مختار، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن؛ لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وتعرضت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، لسقوط أمطار متوسطة، وتمت على الفور، أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد مختار، على أهمية اتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشددًا على ضرورة الانتشار الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

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