منير القادري يبرز أهمية النية في تحقيق النجاحات

نظمت الطريقة القادرية البودشيشية بالتعاون مع مؤسسة الملتقى، ليلة الوصال رقم 135، بمشاركة الدكتور منير القادري بودشيش، وتناول خلالها موضوع النية ومكانتها في الإسلام وحضورها في الثقافة المغربية والتي حملت عنوان "إخلاص النيات وطلب الكمالات من تمام النجاح في المهمات".

وقال الدكتور منير القادري في مداخلته، إن النية شرط أساسي لقبول الأعمال، موردا مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة لأهميتها، إضافة إلى أقوال ثلة من العلماء.

وطالب القادري بضرورة إبراز ثمار النية الحسنة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، لافتا إلى حضور النية في الثقافة والممارسة المغربية من خلال استعراضه لمجموعة من الأقوال والأمثال المغربية التي تحض على حسن النية باعتبارها سبيلا للنجاح.

ولم يفت الدكتور القادري التنويه بحضور النية لدى عناصر المنتخب المغربي وإسهامها في بلوغ النتائج المميزة التي حققها في مونديال قطر.

وتجدر الاشارة الى أنه الى جانب المداخلات العلمية عرفت الليلة الرقمية 135 حضورا لفن السماع والمديح من خلال وصلات من بديع السماع للمجموعة الرسمية للطريقة القادرية البودشيشية، ومجموعة السماع للطريقة القادرية البودشيشية في ليبيا، ومجموعة السماع لبرعومات الطريقة القادرية البودشيشية بمذاغ.