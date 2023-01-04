الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

منير القادري يبرز أهمية النية في تحقيق النجاحات

د. منير القادري بودشيش
د. منير القادري بودشيش

نظمت الطريقة القادرية البودشيشية بالتعاون مع مؤسسة الملتقى، ليلة الوصال رقم 135، بمشاركة الدكتور منير القادري بودشيش، وتناول خلالها موضوع النية ومكانتها في الإسلام وحضورها في الثقافة المغربية والتي حملت عنوان "إخلاص النيات وطلب الكمالات من تمام النجاح في المهمات".

وقال الدكتور منير القادري في مداخلته، إن النية شرط أساسي لقبول الأعمال، موردا مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة لأهميتها، إضافة إلى أقوال ثلة من العلماء.

وطالب القادري بضرورة إبراز ثمار النية الحسنة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، لافتا إلى حضور النية في الثقافة والممارسة المغربية من خلال استعراضه لمجموعة من الأقوال والأمثال المغربية التي تحض على حسن النية باعتبارها سبيلا للنجاح.

ولم يفت الدكتور القادري التنويه بحضور النية لدى عناصر المنتخب المغربي وإسهامها في بلوغ النتائج المميزة التي حققها في مونديال قطر.

وتجدر الاشارة الى أنه الى جانب المداخلات العلمية عرفت الليلة الرقمية 135 حضورا لفن السماع والمديح من خلال وصلات من بديع السماع للمجموعة الرسمية للطريقة القادرية البودشيشية، ومجموعة السماع للطريقة القادرية البودشيشية في ليبيا، ومجموعة السماع لبرعومات الطريقة القادرية البودشيشية بمذاغ.

خلال ليالي الوص منير القادرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

وصلتك رسالة؟.. استبيان على التعريف بقيمة الدعم المقدم على بطاقة التموين

تفاصيل طعن فتاة بسكين خلف مبنى كلية الآداب فى المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى