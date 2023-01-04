على مساحة ألف فدان.. 10 كليات في حرم جامعة سوهاج الجديد «فيديو»

شهدت محافظة سوهاج طفرة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية عبر مشروعات ضخمة، ومنها الحرم الجامعي الجديد لجامعة سوهاج، حيث يُقام على مساحة ألف فدان، يخصص منها 750 فدانًا لمساحة المباني داخل الحرم، و250 فدانًا لمساحة المزارع والمساحات الخضراء.

كما يضم حرم جامعة سوهاج الجديد 10 كليات منها 7 كليات نظرية هي: «التجارة - التربية - الآداب - الزراعة - الحقوق - الألسن - التربية الرياضية»، و3 كليات نظرية هي: «الهندسة - الطب البيطري - الحاسبات والذكاء الاصطناعي».