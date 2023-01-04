الأهلي عن ضم عبدالرحمن جبنة: خارج حسابات كولر

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن توقيع عبدالرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم وسط الملعب بناء على توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وكشف مصدر مسئول أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب سواء على سبيل الشراء أو الإعارة.

وأضاف المصدر أن كولر وضع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري على رأس أولوياته لتدعيم وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى أن عبد الرحمن جبنة لاعب نادي المقاولون العرب ليس في حسابات النادي الأهلي خلال انتقالات يناير الحالية في ظل وجود السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا.

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنهت الاتفاق مع مسؤولي سموحة على التعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب نادي سموحة السكندري على سبيل الإعارة بجانب تكثيف مفاوضات ضم مروان عطية من صفوف الاتحاد السكندري.

ونجح مسؤولو الأهلي في حسم 3 صفقات لتدعيم بعض المراكز بناء على رغبة كولر بعدما اجتمع بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة الكرة ومدير التعاقدات، أكثر من مرة.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن ضم الثلاثي الغاني عبدالعزيز يعقوبو من ريو أفي البرتغالي، والتونسي محمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي التونسي، وخالد عبدالفتاح لاعب سموحة.

ويعمل النادي الأهلي في الوقت الحالي على إنهاء صفقتين بجانب الثلاث صفقات، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وهم جناح أيسر أجنبي تحت السن، ولاعب متوسط ميدان محلي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء غداً الخميس على ملعب المقاولون العرب.