ضبط المتهمين بإنشاء شبكة بث فضائى غير مرخصة بالبحيرة

تمكنت مباحث المصنفات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بإنشاء شبكة بث فضائى دون ترخيص فى البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية بدون ترخيص ومحل بيع مستلزمات كسر الشفرة بمحافظة البحيرة.

ويقوما باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها من خلال تردد قابل للتغيير وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والمحل المشار إليه، وأمكن ضبط "مالكى الشبكة".

بالتفتيش فى حضورهما تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية والمحل «26 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها عقب تجهيزها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وحدة معالجة مركزية ومحمل عليها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة».

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، ويشار إلى أن الشبكة تغطى مساحة 30 كيلو مترا بشكل دائرى وتقدم الخدمة لنحو 5000 مشترك نظير مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.