رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

استعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. وجاء اللقاء بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وعدد كبير من السادة النواب بالإضافة إلى وفد من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

ورحب النائب طارق رضوان في مستهل اللقاء، بالمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب د. رشا راغب والوفد المرافق لها، مثمنًا دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل، مشيرًا إلى توافق وتماشي دورها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سبتمبر عام 2021؛ لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفي بداية حديثها أكدت د. رشا راغب أن الهدف الأساسى للأكاديمية هو بناء الإنسان وأعربت خلال كلمتها عن تقديرها لاستضافة مجلس النواب للأكاديمية، موضحةً أنه منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"، أصبحت محاورها جزءً لا يتجزأ من خارطة البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لمتدربيها في كافة قطاعات الدولة؛ بما يواكب ويعاصر ما تمر به الدولة المصرية من قرارات واستراتيجيات تطلقها القيادة السياسية.

وتضمن الاجتماع عرض تقديمي لمنجزات الأكاديمية على مختلف المستويات؛ المحلية والإقليمية والدولية منذ قرار إنشائها في عام 2017، حيث شمل العرض البرامج التدريبية المُقدمة لعدد كبير من قطاعات الدولة، والمدرسة الرئاسية للقيادة وبرامجها الموجهة للفئات المختلفة كالشباب والتنفيذيين والمرأة والشباب الإفريقي، بالإضافة إلى مبادرات الأكاديمية المختلفة. وتناول العرض أيضًا الخدمات الآخرى للأكاديمية كالاستشارات، والاختبارات، والمنح الدولية فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية التي أبرمتها الأكاديمية منذ نشأتها، بالإضافة إلي التطور الذي شهدته الأكاديمية فيما يتعلق ببنيتها التحتية من مباني إدارية وتدريبية.

كما تم أيضًا استعراض أهم الفعاليات التي تشارك بها/تستضيفها الأكاديمية كمنتدى شباب العالم والحوار الوطني وغيرهم من الفعاليات الهامة. وخلال العرض، ألقت د. رشا راغب الضوء على حصول الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد الدولي من ACCET كثاني مؤسسة في آخر 20 عام تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية دون رصد أي جوانب ضعف أو قصور.

لم يقتصر العرض على ما تم إنجازه فقط بل تضمن أيضًا الخطط المستقبلية للأكاديمية من برامج تدريبية وشراكات وفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود قانون خاص لتنظيم عمل الأكاديمية وتحقيق أهدافها، وتوفير مصادر تمويل لتكليفات البرامج والفعاليات.

وشهد ختام اللقاء حوارًا مفتوحًا ما بين د. رشا راغب وعدد كبير من السادة نواب لجنة حقوق الإنسان ولجان مجلس النواب المختلفة حيث أشادوا جميعًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية لتطوير وتمكين المواطن المصري. وجاءت معظم أسئلة السادة النواب حول برامج الأكاديمية ودورها ومشاركتها في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومعايير وجودة اختيار متدربيها، وخطط توسعها في المستقبل. ومن جانبها أوضحت د. رشا راغب أنه يتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في جميع خطط البرامج التدريبية، مثلها مثل محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحديات تغيير المناخ، من خلال متخصصون وخبراء في تلك المجالات.

ويُذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت - خلال بيان صحفي لها - عن عقدها ثلاث اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، شملت اجتماع أُقيم يوم الإثنين 2 يناير 2022؛ عن مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان بدعوة لرؤساء جامعات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان، وأيضًا اجتماع يقام يوم الأربعاء 4 يناير 2022؛ من أجل بحث الشكاوى الواردة للجنة.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.