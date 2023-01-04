يعقوبو يخضع للفحص الطبى قبل إعلان الأهلى التعاقد معه رسميًا.. وموعد ظهوره فى المران

يخضع الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم رايو أفي البرتغالي والوافد الجديد للقلعة الحمراء اللاعب لفحص طبي شامل ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك قبل إعلان التعاقد معه بصفة رسمية.

ووصل يعقوبو إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله أمير توفيق مدير التعاقدات وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية من أجل إنهاء إجراءات حجز إقامته في أحد الفنادق الكبرى القريبة من مقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يتواجد المهاجم الجديد في مران الأهلي مساء اليوم لعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل دخول الفريق معسكرا مغلقا لمواجهة إنبي، غداً الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادي الأهلي، إن الأهلي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، وفي حالة اجتياز الكشف الطبي سوف يتم إتمام التعاقد معه.

وتكلفت صفقة انتقال يعقوبو لصفوف الأهلي ما يصل إلي مليونين و٣٠٠ ألف يورو يتم سدادها علي أربعة أقساط.

ويحصل يعقوبو علي ٧٠٠ ألف دولار في الموسم في عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

يعقوبو مواليد 1998 ويبلغ من العمر 24 عاما، لعب في العديد من الأندية البرتغالية أبرزها، رايو آفي وإشتوريل ونادي فيتوريا جيماريش ب، حيث خاض طوال مسيرته 120 مباراة، نجح في تسجيل 50 هدفًا وصنع 12.

لعب مع ناديه الحالي رايو آفي، في 54 مباراة منذ انضمامه ونجح خلال هذه المباريات من تسجيل 23 هدفًا بينما صنع 3 أهداف.

لعب في الموسم الحالي مع رايو آفي، في 15 لقاء بين بطولتي الدوري والكأس، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

تبلغ القيمة التسوقية للاعب 2.50 مليون يورو.