بطل العالم.. ليونيل ميسي يصل إلى باريس سان جيرمان (صور)

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم، اليوم الأربعاء، إلى صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة بعد انتهاء منافسات كأس العالم.

ووصل ميسي منذ قليل إلى مقر النادي الفرنسي، ليخوض أول مران له بعد مونديال قطر ويستعد للمشاركة في المباريات.

وكان ميسي تفوق مع منتخب بلاده على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة في ديسمبر الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ميسي يستطيع اللحاق بمباراة سان جيرمان المقررة يوم الجمعة المقبل مع شاتورو، الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة، وذلك في دور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا.

وبفضل الأهداف السبعة التي سجلها والتمريرات الحاسمة الثلاثة التي قدمها، استحق ميسي الحصول على جائزة الكرة الذهبية، واستطاع ميسي بعمر 35 عاما أن يتوج بكأس العالم، في أعظم لحظات التتويج خلال مسيرته.

ونشر ميسي سلسلة لصوره مع زوجته أنتونيلا وعائلته الصغيرة على "إنستجرام" إيذانا بنهاية العام.

وكتب: "عام ينتهي لن أكون قادرا على نسيانه أبدا. الحلم الذي كنت أحاول دائما تحقيقه، تحقق في النهاية". وأضاف :" ولكن هذا لم يكن له قيمة لولا حقيقة احتفالي به مع عائلتي الرائعة، أفضل عائلة يمكنني الحصول عليها، وبعض الأصدقاء الذي دعموني دائما ولم يتركوني في كل مرة أفشل فيها".

وسجل ميسي 672 هدفا في مسيرته مع برشلونة، التي انتهت بشكل صادم بالانتقال لباريس سان جيرمان في أغسطس 2021.

وكتب ميسي :" أود أن يكون لدي ذاكرة خاصة لكل الأشخاص الذي يتابعوني ويدعموني. كان من الرائع أن أكون قادرا على مشاركة هذا الطريق معكم كلكم".

وأضاف :"كان من المستحيل الوصول لما أنا فيه الآن بدون هذا التشجيع الكبير الذي تلقيته من كل الناس في بلادي وأيضا في باريس وبرشلونة والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها مشاعر المودة".

وأردف: "أتمنى أن يكون هذا العام أيضا رائعا للجميع، وأتمنى لكم الصحة والقوة لكي تظلوا سعداء في عام 2023".

وذكرت تقارير أن ميسي وافق من حيث المبدأ على تجديد عقده مع سان جيرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانهاء اللمسات الأخيرة على الصفقة سيكون أولوية للنادي الفرنسي في الأيام والأسابيع المقبلة.