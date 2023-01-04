الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بالتجمع

جريدة الدستور

لقيت فتاة مصرعها، الأربعاء، إثر سقوطها من الطابق الثالث لعقار سكنى في بمنطقة التجمع، بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وعُثِر على جثة فتاة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وبعمل التحريات تبين أنها تقيم برفقة 6 اشخاص بينهم 3 ذكور، وتم ضبطهم لاستجوابهم.

تم إلقاء القبض على المقيمين معها تمهيدًا لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أم كون الحادث سقوط من أعلى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض عقار سكني منطقة التجمع محافظة القاهرة سقوط التجمع

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وائل لطفي

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