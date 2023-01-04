القبض على إرهابيين في نينوي بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، القبض على إرهابيين في محافظة نينوي.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيانٍ أنه من خلال متابعة عناصر عصابات "داعش" الإرهابي للقصاص منهم، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن أحدهما ظهر في إصدار تابع للعصابات الإجرامية بعد أن قاموا بالسيطرة على إحدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.