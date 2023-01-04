عقب ظهورها مع رونالدو ..تعرف على سعر عباءة جورجينا (صور)

ظهرت عارضة الأزياء وزوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز، مرتدية عباءة من اللون المارون الغامق بشكل فضفاض مفتوحة، مع ارتداء الجينز والتوب الأسود.

وبحسب موقع "Dollabline" بلغ سعر العباءة 1700 ريال قطري، أي حوالي 115 ألف و700 جنيهًا مصريًا ، وكان يرافقها في الظهور أولادها على ملعب مرسول بارك، خلال حفل استقبال رونالدو في الرياض وتقديمه لجمهور النصر السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو لجورجينا وهي ترتدي العباءة، معبرين عن احترامها للعادات والتقاليد الخاصة بالسعودية.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أيضا فإن رونالدو بعيدا عن الإيقاف لن يشارك في مباراة الطائي بالدوري السعودي الخميس المقبل، لكنه سيحضرها في الملعب.

وبحسب التوقعات فإن مباراة الشباب المقررة فى الـ 14 من شهر يناير قد تكون الأولى للنجم البرتغالي بقميص النصر حال التأكد من عدم إيقافه".

رحّبت جماهير النصر السعودي، بعائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز وأولاده الأربعة.

وقال رونالدو بالعربية في نهاية حديثه باستاد "مرسول بارك": "أنا عالمي"، وذلك في إشارة للقب النادي السعودي.

وتواجد رونالدو في غرفة خلع الملابس مع اللاعبين، وقام بالتعرف على جميع اللاعبين وقال لهم: "أحب أن أقول إنني سعيد بتواجدي هنا وهذا تحدٍ كبير، وشاهدت بعض المباريات للنصر، وأنا هنا من أجل مساعدة الفريق وأن أعطي أفضل ما لديّ".

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

وطرح نادي النصر تذاكر حفل تقديم رونالدو للجماهير، وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 15 ريالًا سعوديًا، وأكد أن العائد من التذاكر سيعود لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.