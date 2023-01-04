تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة لـ إذاعة «راديو مصر»

يشهد راديو مصر، تغييرا كبيرا مع مطلع العام الجديد، حيث تم تغيير عدد من البرامج واستحداث أخرى في إطار الخطة البرامجية الجديدة للراديو.

وخلال هذا التقرير، نرصد أبرز ما جاء في الخريطة البرامجية الجديدة "لراديو مصر"، حيث يشهد الراديو تقديم موسم جديد من برنامج "أبواب الخير" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى.

كما نجح الراديو في توقيع بروتوكول تعاون بين "راديو مصر" و"دار الإفتاء" لإطلاق ٥ برامج، وهم برنامج للأطفال بعنوان "حكايات أنس" يذاع كل أحد، وبرنامج للمرأة بعنوان "لك أنت" يذاع كل اثنين، وبرنامجي "حياتنا" يذاع كل ثلاثاء و"بيوتنا" يذاع كل أربعاء، ويتناوب على تقديم البرامج كل من محمد ايمن وراندا الهادي.

فيما يقدم فضيلة المفتي برنامجا على راديو مصر بعنوان "المفتي" يذاع كل خميس، يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة.

وانضمت الإعلامية أمينة شلباية لـ"راديو مصر" وجار الاستقرار على الاسم النهائي للبرنامج والمقرر انطلاقه أولى حلقاته الأربعاء بعد المقبل.

فيما يشهد برنامج "من قلب القاهرة" تطويرا في الشكل وفريق الإعداد والمراسلين، حيث يقدم البرنامج كل من سامح رجب، أحمد الموجي، ولمياء عبد الستار، ومنة المصري، وراندا الهادي.

أما برنامج "ما تيجي نعيشها صح" من تقديم زياد علي وعلياء الملاح، كما تستعد الإذاعية نسرين عكاشة لبرنامج جديد، يدور في إطار الأحياء الشعبية بمصر، وجار الاستقرار على اسمه النهائي.

فيما ينطلق برنامجا جديدا بعنوان "التجربة الأولى" من تقديم محمد عبد الحليم، فيما تقدم الإعلامية دعاء فاروق عبد الحميد برنامجا بعنوان"قلبك بيروح فين".

وتقدم الإعلامية نسرين عكاشة، برنامجا جديدا عن الأحياء الشعبية من المقرر انطلاقه خلال أيام.

وفي سياق متصل، شهد "راديو مصر" تغييرا في هوية الراديو الجناجل واللينرات، يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة.