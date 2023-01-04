اتحاد الكرة يضع حل بديل أمام الأندية بعد قرار منع القيد

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام حل بديل أمام الأندية، حتى تتمكن من قيد صفقاتها الجديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعد قرار منع القيد لحين تسديد مديونياتها لصالح الجبلاية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعه الذي أقيم أمس الثلاثاء، عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد الأندية مديونيتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويسعى مسئولو اتحاد الكرة من وراء هذا القرار، لتحصيل الديون المتأخرة على أندية الدورى الممتاز، حيث تم مخاطبة الأندية قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، لكن لم يبادر أى ناد بتسديد الديون المستحقة عليه.

واستقر مجلس الجبلاية على وضح حل بديل بما يتوافق مع الظروف التى تعيشها الأندية خلال الفترة الحالية يتضمن عملية جدولة للديون، بحيث تدفع الاندية نسبة من الديون القديمة لا تقل عن 30% من قيمة الديون بالإضافة لرسوم القيد الخاصة باللاعبين الجدد الذين سيتم قيدهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية التى تنتهى بنهاية شهر يناير الجارى.

وجاء هذا المقترح كحل بديل من اتحاد الكرة فى ظل وجود ديون على جميع اندية الدورى الممتاز لصالح اتحاد الكرة، ومن الصعب تسديد كافة الديون خاصة وان هناك مبالغ كبيرة للغاية على الاندية الثلاث الكبار الأهلى والزمالك والإسماعيلى وصلت إلى 35 مليون جنيه على كل نادى.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قرار شطب أسامة عبد الحي، أخصائي التأهيل بنادي الترسانة، عقب أحداث مواجهة الترسانة والسكة الحديد، ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، التي تم إلغائها قبل نهايتها، بسبب اعتداء الجهاز الفني لفريق الترسانة على حكم المباراة.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخفيف عقوبة خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، بإيقافه لأربع مباريات.