رويترز: كندا تسعى لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025

أعلنت الحكومة الكندية عن تسجيلها رقماً قياسياً لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.



وفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد حددت الحكومة هدفاً لاستقبال 431 ألفاً و645 مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في تاريخ البلاد.



وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913، وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025.

وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل. ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات.

كندا تعلن زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي



أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي، في خطوة تجاه الدول النامية، خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام "اتفاق سلام مع الطبيعة".

وأعلن وزير البيئة، ستيفن غيلبو، عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار أمريكي) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية. وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1,5 مليار دولار كندي سنويًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة كوب- 15 للتنوع الحيوي.

ويتوقف نجاح المحادثات على اتفاق بشأن تخصيص أموال لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أكثر من 20 هدفًا حددها مشروع الاتفاقية، بما في ذلك حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.