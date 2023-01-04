الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هبة مجدى بإطلالة رومانسية مع زوجها

هبة مجدى وزوجها
هبة مجدى وزوجها

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام".

 

وظهرت هبة مجدي بإطلالة شتوية رومانسية برفقة زوجها، مما حازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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وائل لطفي

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