الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى المصرى

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

نقدم لكم خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، حيث تعتبر من أهم النتائج البحثية رواجا مما أثار التساؤل المستمر من قبل الجماهير النادي الأهلي ومحبي الكرة المصرية، وذلك لمتابعة لقاءات الجولة الجديدة في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 واليكم تفاصيل موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره نادي إنبي ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز غدا الخميس الموافق الخامس من شهر يناير الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت مكة المكرمة يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من قبل قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباراة الدوري المصري كما يتم تحليل أداء اللاعبين والقرارات التحكيمية من خلال الاستوديو التحليلي للقناة ويمكنكم تنزيل القناة على أجهزة استقبالكم من خلال الترددات التالية

تردد قناة On Time Sports 

  • القمر الصناعي :نايل سات
  • تردد القناة: 11861
  • معامل الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ونجح النادي الأهلي في استعادة صدارته لجدول الدوري المصري الممتاز من جديد بعد أن فقدها في الجولة الماضية بعد تعادله إيجابيا مع فريق نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لكل منهما وفوز نادي الزمالك بلقائه أمام فريق نادي الإسماعيلي وتصدر الدوري بفارق الأهداف وفي الجولة الحالية خاض الفريقين مباراتهم أمس الاثنين ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره نادي بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ليرفع رصيده الى 27 نقطة بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 24 بعد خسارته من فريق أسوان ليحل النادي الأهلي في المركز الأول والنادي الزمالك في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث والذي يحتله فريق نادي فيوتشر صاحب الـ 23 نقطة.

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ويستعد النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لمنافسات كأس العالم للأندية والذي سيقام في دولة المغرب وذلك من خلال تدعيم صفوف الفريق ببعض الصفقات ضمن الانتقالات الشتوية.

موعد مباراة الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري القنوات الناقلة الدورى المصرى الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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