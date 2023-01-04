الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فريدة الشوباشى: مواقف الشيخ الشعراوى تضرب أسس الوطنية ولا أتفق مع تصريحاته

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، على انتشار الأخبار حول تقديم عمل مسرحي عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدة أنها لاتتفق مع تصريحاته.

 

موقف الشعراوي لايختلف عن موقف مرشد الإخوان

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن سجود الشعراوي شكرًا على الهزيمة لا يختلف عن موقف مرشد الإخوان. 

 

وتابعت، أن شكر الشعراوي لله على هزيمة مصر في حرب 67 يضرب أسس الوطنية والمواطنة للشباب والأجيال المقبلة، مؤكدة أن القنوات الفضائية تنشر تصريحات الشيخ التي تتناقض مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضاربة مثال بتحديد النسل.

 

وأردفت: "التنوير الأساسي يبدأ من عمل ونشاطات قصور الثقافة"، مشددة على أن دور وزارة الثقافة هو التوعية ونشر الوعي بكافة الإمكانات من خلال الأعمال الفنية والمسرحية عن شخصيات هامة في المجتمع لتنوير المجتمع.

فريدة الشوباشي الشعراوي لاتتفق تصريحاته أسس الوطنية

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