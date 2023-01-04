الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يواصل سلسلة الانتصارات ويكتسح بورنموث بثلاثية

اليونايتد وبورنموث
اليونايتد وبورنموث

اكتسح مانشستر يونايتد نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

هدف الشوط الأول سجله كاسيميرو في الدقيقة 23 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد متابعة لركلة حرة نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن.

وفي الشوط الثاني زاد اليونايتد من غلته بهدفين في الدقائق 49 و86 عن طريق لوك شاو وماركوس راشفورد.

ورفع الفوز رصيد اليونايتد إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما وقع بورنموث في المركز الـ 15 بـ 16 نقطة.

تشكيل اليونايتد لمباراة بورنموث.. تعديلات بالجملة من تين هاج

وأجرى تين هاج تعديلات بالجملة على تشكيل اليونايتد حيث دفع بكل من فيكتور ليندلوف، فان دي بييك وهاري ماجواير.

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، شاو

خط الوسط: إريكسن، فان دي بييك، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: مارسيال، راشفورد

وخيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

وسيطر فريق أرسنال على أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعبه.

وكاد بوكايو ساكا أن يفتتح التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الخامسة، لكن نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد تصدى لتسديدته ببراعة. 

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية أرسنال، لكن نيك بوب تصدى لهجماتهم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، الذين ارتضيا بتقاسم النقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال لـ 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد نيوكاسل يونايتد لـ 35 نقطة في المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، حقق فريق برايتون انتصارًا كاسحًا على إيفرتون برباعية مقابل هدف، فيما قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريقه فولهام للفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف.

مانشستر يونايتد بورنموث الدورى الانجليزى كاسيميرو راشفورد

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وائل لطفي

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