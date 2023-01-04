الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

بعد ضبطه في كمين.. سبب إيقاف «المهن الموسيقية» لعازف الأورج محمد عبدالسلام

عازف الأورج محمد
عازف الأورج محمد عبدالسلام

تحفظت أجهزة الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، على عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام خلال مروره على كمين المظلات، حيث تم الكشف على بطاقته وتبين أنه مطلوب على ذمة حكم قضائي غيابي.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” سبب إيقاف نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل لعازف الأورج محمد عبد السلام في ديسمبر 2022، وأصدرت بيانا وقتها جاء نصه: "بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

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